Il deepfake ha già creato 100mila volti di persone che non esistono

Si chiama deepfake ed è l'ultima frontiera della tecnologia. Che cos'è il deepfake? È una tecnica per la sintesi dell'immagine umana, basata sull'intelligenza artificiale, che viene utilizzata per combinare e sovrapporre immagini e video esistenti con video o immagini originali, grazie una tecnica di apprendimento automatico, conosciuta come "rete antagonista generativa".

Succede allora che una startup, Generated Photos, crea e mette in circolo sul web uno stock di 100mila immagini assolutamente iperrealistiche di uomini e donne che sono però inesistenti, essendo stati appunto creati con tale diavoleria tecnologica. Non tutti e 100mila i profili, a dire il vero, sono riusciti con successo.

Un algoritmo ha messo insieme i tratti somatici dei volti di 69 modelli (umani) con 29mila (!) loro fotografie realizzate in studio e il gioco è fatto, come spiegato da La Repubblica. Una rivoluzione – a basso costo – nel segno della customizzazione, che però rischia seriamente di portarsi con sé un vero e proprio allarme sicurezza e privacy.