DigithON, alla startup Weedea assegnato il premio SisalPay

Weedea, la start up fondata dal perugino Tommaso Vicarelli, si è aggiudicata il Premio SisalPay in occasione di DigithON, la maratona digitale delle idee che supporta i giovani talenti imprenditoriali che si è tenuta a Bisceglie, in Puglia, dal 6 al 9 settembre. Il team è stato premiato con una menzione speciale per il progetto Secure Shelter, giudicato tra i cento finalisti della start up competition quello che meglio ricalca i valori del brand SisalPay, ovvero l’innovazione sociale e i servizi al cittadino.

Secure Shelter è un sistema di monitoraggio strutturale in tempo reale pensato per rendere fruibile agli amministratori di beni storici o di particolare interesse uno strumento che verifichi costantemente lo stato di salute di un edificio. Si compone di uno o più sensori installati sugli edifici e di un software in grado di raccogliere e analizzare i dati di vibrazione dell'edificio. Le analisi riguardano gli andamenti temporali e gli spettri di frequenza, classificando i comportamenti della struttura in base a algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning.

Secure Shelter consente una programmazione di interventi straordinari a seguito di un sisma o di crisi atmosferiche e offre anche la possibilità di programmare manutenzioni e cure ordinarie, ottimizzando costi, risorse e tempo.

Il Premio SisalPay è un incentivo al talento, un primo passo peragevolare la trasformazione di un progetto in una concreta realtà imprenditoriale. In questo processo di accelerazione si inserisce la call for ideas in corso GoBeyond, firmata SisalPay e giunta alla seconda edizione, che condivide e rilancia le premesse di DigithON per valorizzare i giovani talenti emergenti e supportare le start up italiane. E Weedea, in quanto vincitrice del Premio SisalPay, potrà partecipare al contest GoBeyond che garantirà alle idee vincenti un finanziamento di 20 mila euro, e un supporto di advisory di eccellenza sostenuto dal network dei partner.