Ecco perché Instagram ora vuole nascondere tutti i like

Al momento è solo una sperimentazione, ma è riuscita a mandare in tilt il mondo di Instagram: il social network, infatti, ha lanciato una piccola-grande rivoluzione con un test che, di fatto, ha nascosto il numero dei like totali sui post degli utenti.

Un brutto colpo per i cosiddetti "like addicted", ovvero tutte quelle persone che hanno sviluppato una vera e propria dipendenza psicologica dal numero dei like sotto le foto.

In sostanza, il numero totale dei cuoricini sarà visibile solo ed esclusivamente a quella persona che ha pubblicato quello scatto, mentre tutti gli altri vedranno solo la scritta: "Piace a X, Y e ad altre persone". Stop, nessun numero. Una svolta radicale che metterebbe in grande difficoltà il ruolo degli influencer.

Il primo Paese al mondo a lanciare l'esperimento è stato il Canada, con i suoi 11 milioni di cittadini iscritti a Instagram. Ora l'Italia, che di utenti ne conta circa 20 milioni.

La motivazione alla base della scelta sembra essere quella di voler migliorare l'esperienza dei fruitori, col fine ultimo di eliminare lo "stress da social", che porta appunti gli instagrammer a rincorrersi continuamente a confrontarsi in una corsa all'ultimo "mi piace", al "like" in più.