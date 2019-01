Facebook: in arrivo la condivisione di eventi per rilanciare le storie

Il celebre e popolare social network Facebook sta lavorando ad importanti novità per rilanciare la funzione Storie, che non ha avuto molto successo tra gli utenti. Zuckerberg aveva inizialmente lanciato le Storie su Instagram, dove hanno riscosso subito un incredibile popolarità e successo, tanto da essere usate ogni giorno da milioni di persone per condividere momenti e ritagli significativi della propria giornata.

In seguito, questa modalità era stata introdotta similmente anche su Facebook, tuttavia non è andata molto bene e ha avuto, infatti, poco seguito. Per questo motivo, il team del social sta cercando di apportare delle novità per invogliare gli utenti a usare questa funzione. A questo scopo, Facebook sta testando la cosiddetta "condivisione di eventi", un nuovo modo di usare le Storie, basato appunto sulla condivisione degli eventi più interessanti a cui si vuole partecipare e il successivo coordinamento con i propri amici. In questo modo ogni utente può informare i suoi amici sugli avvenimenti a cui prenderà parte in maniera originale e coinvolgente. Questa nuova funzione del social è molto simile ad un'agenda, che permette alle persone di rimanere costantemente aggiornati su eventi e appuntamenti interessanti da non perdere, individuando anche chi tra i propri contatti può essere interessato a partecipare.

Grazie alla condivisione di eventi si potrà, quindi, pubblicare, sempre attraverso le Storie, evento di diverso genere, ai quali si vuole prendere parte, stimolando la curiosità e l'attenzione dei propri amici, che avranno la possibilità di rispondere alla Storia o semplicemente di mostrare interesse per l'evento, partecipandovi di conseguenza. Il coinvolgimento di altri utenti e dei propri amici, dunque, è la parola chiave su cui si base questa novità che Facebook intende lanciare.

In più, gli utenti potranno aggiungere gif, emoticon o sticker per personalizzare ed abbellire il messaggio e ci sarà anche la possibilità di avere una lista di amici che intendono partecipare a un determinato evento, con cui si potrà avviare una chat di gruppo. Questa nuova funzione che Facebook sta sperimentando verrà lanciata primariamente negli Stati Uniti, in Brasile e in Messico, anche se molto probabilmente il social la introdurrà poi in tutto il mondo.