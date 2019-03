Invertito il corso del tempo con un computer quantistico

"Ribaltare la freccia del tempo" è possibile. Ma solamente "usando un computer quantistico". È il contenuto di uno studio pubblicato su Scientific Reports, che spiega come superare il secondo principio della termodinamica, quello cioè che stabilisce l'irreversibilità dei moti.

Il superamento di questa legge, però, è solamente virtuale e riguarda il mondo della meccanica quantistica: i ricercatori dell'Istituto di fisica di Moscs, dell'Argonne National Laboratory negli Stati Uniti e del Politecnico di Zurigo hanno invertito la freccia del tempo di tre quantum-bit, unità di misura dell'informazione dei computer quantistici.

I ricercatori hanno calcolato la possibilità effettiva di invertire il susseguirsi delle azioni: hanno seguito la sorte di un elettrone immaginario che, inizialmente, si trova in un punto definito. Più il tempo passa, più aumenta lo spazio in cui potrebbe spostarsi, fino a che diventa impossibile capire dove si sia collocato. Questo vuol dire che potrebbe anche essere tornato al punto di partenza. Per Paola Verrucchi, dell'Istituto dei Sistemi Complessi del Cnr a Firenze, "sarebbe come vedere un signore che inciampa e cade per terra. Contemporaneamente, immaginare un altro signore che gli dà una spinta uguale e contraria, facendogli ripercorrere all'indietro ogni movimento effettuato durante la caduta e riportandolo nella posizione di partenza. Questo equivarrebbe a invertire la freccia del tempo" , come ha riferito a Repubblica.

Nonostante sia molto improbabile che l'elettrone torni effettivamente al punto di partenza, non è impossibile. Secondo lo studio, potrebbe avvenire una volta solo nella storia dell'universo, ma ciò non vuol dire che non accadrà mai. Di conseguenza, in teoria, si potrebbe tornare indietro nel tempo. Il viaggio è stato simulato da un computer quantistico, che ha ricostruito "le leggi della fisica che regolano la caduta del signore che inciampa e poi ne ha invertito il segno".

E chissà se ciò che ora è solamente virtuale, diventerà in futuro una possibilità più concreta, che permetterà di percorrere il viaggio a ritroso, ringiovanendo, fosse anche per un solo caso nell'universo.