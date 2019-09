Londra-Sydney in 4 ore: ecco il volo (di linea) ​che passa dallo spazio

Andare da Londra a Sydney in quattro ore? Entro il 2030 si potrà fare, con lo spazioplano. Un apparecchio a metà tra un aereo e un razzo che, percorrendo una parte del viaggio nello spazio, raggiungerà le due città ai lati opposti della Terra in poche ore. Il tutto senza inquinare.

Come riporta Repubblica, l'Agenzia spaziale europea (Esa) e quella del Regno Unito (Uksa) hanno investito decine di milioni di euro nel progetto della britannica Reaction Engines.

Il propulsore alimentato a idrogeno, Sabre, è in grado di spingere lo spazioplano fino a circa 6.500 chilometri all'ora. Nello spazio poi Sabre si trasformerebbe in un razzo, per arrivare dall'altra parte del mondo in quattro ore.

I primi test sono già iniziati e si sono rivelati soddisfacenti. Per vedere uno spazioplano prendere il volo bisogna aspettare ancora qualche anno. Il primo decollo potrebbe avvenire nel 2025. Per raggiungere l'Australia in quattro ore invece si dobrà attendere fino al 2030.