Pausa pranzo e break freschi ed ecostenibili: Sisal adotta il frigo-tech

Pausa pranzo e break sono sempre più gustosi, innovativi ed eco-sostenibili con le vending machine che utilizzano tecnologie di ultima generazione e sono sempre più diffuse in aziende, uffici, luoghi pubblici seguendo la crescita dei consumi di cibo fuori casa. Un processo che va avanti ed è stato adottato, ad esempio, dal Gruppo Sisal con l’installazione di FrescoFrigo, un frigorifero intelligente con prodotti freschi, healthy e di qualità pensati per le necessità di lavoratori sempre più attenti al proprio stile di vita.

Con l’obbiettivo di migliorare e incrementare il benessere dei dipendenti per il servizio food&beverage, Sisal ha deciso di collaborare con FrescoFrigo, una giovane start up milanese nata a settembre 2018 con un innovativo concetto di retail, smart, salutare e di prossimità. Scelta in linea con il percorso di Open Innovation di Gruppo basato su una strategia in cui idee, tecnologie e organizzazioni esterne rafforzano e promuovono l'innovazione in tutti i processi dell’azienda.

“In Sisal ci impegniamo costantemente a sviluppare iniziative volte a migliorare la qualità della vita lavorativa - commenta Ruggero Dadamo, direttore Risorse umane e organizzazione del Gruppo Sisal –. FrescoFrigo è una piccola ma importante testimonianza concreta volta a favorire il benessere dei nostri dipendenti: una soluzione innovativa, healthy, green e totalmente plastic free in linea con lo stile di vita delle persone in rapida evoluzione”.

Per accedere ai prodotti basta caricare l’app e registrarsi per poter aprire il FrescoFrigo come si fa con il frigo di casa. Una volta sbloccata la porta in vetro, si può scegliere quale prodotto comprare. Il frigorifero si compone di cinque ripiani, ognuno dei quali dedicato a una o più categorie di prodotto. L’assortimento dei piatti e del beverage è stato pensato per accompagnare le persone nei cinque pasti giornalieri consigliati. Dalla colazione alla cena passando per il pranzo e per gli spuntini di mezza giornata. Scelta la pietanza, grazie alla tecnologia Rfid è possibile prelevare il prodotto e chiudere la porta: a quel punto viene addebitato il costo al cliente.

Siamo molto orgogliosi che Sisal abbia da subito deciso di introdurre FrescoFrigo nei loro uffici in una logica di wellbeing aziendale, dove i collaboratori, l'asset più importante di ogni impresa, sono al centro dello loro strategia aziendale - dice Enrico Pandian, presidente & founder di FrescoFrigo –. FrescoFrigo nasce proprio per aiutare le aziende a soddisfare i nuovi bisogni alimentari con una soluzione semplice installabile in qualsiasi ufficio".

Il partner scelto per il rifornimento di FrescoFrigo è Cibario, fornitore scelto anche per la propria offerta di materie prime selezionate, cucinate con tecniche moderne, con il risultato di avere cibi gustosi e salutari. Il packaging è ecosostenibile, con un “bento box”, contenitore plastic free adatto anche al microonde. La rotazione del menù è settimanale per offrire costantemente snack e pasti di qualità, buoni, salutari e di stagione.