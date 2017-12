Poste Italiane: spedizioni business rapide e sicure per le PMI

Poter affrontare le moderne sfide di business, imprese e professionisti necessitano di nuove soluzioni di comunicazione e spedizione, capaci di semplificare diversi aspetti del lavoro e di garantire la massima affidabilità per soddisfare qualsiasi esigenza.

In quest'ottica, Poste Italiane ha creato una vasta gamma di servizi business semplici e sicuri, pensati per chi desidera consegne puntuali e possibilità di risparmio. A disposizione del professionista, oltre a una rete con oltre 12.000 Uffici Postali, anche il portale Postaonline da cui effettuare le spedizioni direttamente dal computer.

La rosa di soluzioni firmate Poste Italiane spazia da servizi pensati per chi deve spedire documenti e oggetti in sicurezza a quelli ideati per chi ha necessità di risparmio e, ancora, per le imprese e i professionisti che hanno bisogno di una certa velocità di spedizione e a chi cerca le comodità tipiche dei servizi di spedizione online.

Chi deve inviare in modo veloce lettere e documenti ha a disposizione Posta 1 Pro, per spedire in tutta Italia, fino a 2 kg, con possibilità di essere informati sull'esito della consegna. Se si ha poi bisogno di risparmiare sulle spedizioni sempre fino a 2 chilogrammi vi è Posta4Pro, che offre tariffe e modalità pensate per quelle imprese e professionisti che spediscono abitualmente.

Quando si parla di business, è comunque sempre meglio andare sul sicuro. Ecco perché la gamma di soluzioni di Poste Italiane comprende il servizio di Posta Assicurata, che offre garanzia sulle spedizioni di oggetti di valore, denaro, titoli e oggetti preziosi con consegna in tutta sicurezza entro 4 o 6 giorni.

La raccomandata rappresenta ancora oggi un modo particolarmente sicuro per spedire i propri documenti di business. Con Posta Raccomandata 1 Business è possibile disporre di due tentativi di consegna, giacenza gratuita e tracciatura elettronica per verificare lo stato della spedizione; inoltre, Posta Raccomandata Pro è ideata per chi spedisce raccomandate abitualmente e desidera tariffe più vantaggiose rispetto a quelle tipicamente disponibili all'interno degli uffici postali, fornendo così non solo un maggior risparmio ma anche più comodità per chi fa impresa.

E a proposito di comodità, il mondo online domina oggi le esigenze dell'impresa. Per tale motivo, chi desidera usufruire dei vantaggi del Web per le spedizioni business può inviare raccomandate, lettere e telegrammi online 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, grazie al servizio PostaOnline PMI. Trattasi della gamma completa di servizi dedicati ad aziende, PA e privati, per spedire 24 ore su 24 direttamente dal computer. Basta infatti un semplice PC per inoltrare le comunicazioni ed è Poste Italiane a provvedere a stampa, imbustamento e consegna dei documenti al destinatario, attraverso i seguenti servizi:

Posta Raccomandata Online per l'Italia e per l'estero, con la raccomandata che viene poi recapitata in forma cartacea;

per l'Italia e per l'estero, con la raccomandata che viene poi recapitata in forma cartacea; Posta1Online , che consente di richiedere da computer la spedizione di una lettera in Posta1Pro per l'Italia e in Postapriority Internazionale per l'estero e farla giungere al destinatario su carta;

, che consente di richiedere da computer la spedizione di una lettera in Posta1Pro per l'Italia e in Postapriority Internazionale per l'estero e farla giungere al destinatario su carta; Posta4Online , per spedire da PC lettere, documenti e comunicazioni in tutta Italia in modo economico, con tariffe economiche in base al proprio business. Saranno recapitate al destinatario in forma cartacea entro 4 giorni lavorativi;

, per spedire da PC lettere, documenti e comunicazioni in tutta Italia in modo economico, con tariffe economiche in base al proprio business. Saranno recapitate al destinatario in forma cartacea entro 4 giorni lavorativi; Telegramma Online, per inviare un telegramma senza dover più uscire dall'ufficio e da casa.

Per essere contattati e scoprire così le soluzioni ideali per il proprio business, è possibile compilare l'apposito form presente sul sito ilbusinessvaspedito.poste.it, mentre per fruire dei servizi di spedizione online per PMI è sufficiente visitare l'apposita pagina dedicata sul sito di Poste Italiane.