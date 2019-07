Rivoluzione WhatsApp: si potrà usare senza connessione

Grandi novità in arrivo su WhatsApp. A breve, l'app di messaggistica più famosa potrà essere usata anche senza connessione (grazie a una versione per pc autonoma dallo smartphone) e lo stesso account sarà fruibile su diversi dispositivi.

Secondo il sito WABetaInfo, che ha riportato le indiscrezioni, le due novità potrebbero far parte del processo voluto da Mark Zuckerberg per trasformare e unificare tutte le App del suo universo.

Nel 2015, come ricorda TgCom24, è stata introdotta una versione web dell'applicazione con le stesse funzioni della chat utlizzata sui dispositivi mobili. Ma per far funzionare questa versione bisogna tenere il telefono sempre acceso e connesso.

Tutto questo potrebbe cambiare a breve. Con la rivoluzione prevista per la fine dell'estate, l'App sarà in grado di funzionare in modo autonomo anche in caso di spegnimento dello smartphone. Questo sarà possibile perché WhatsApp avrebbe deciso di scollegare l'account dal telefono cellulare: così si potrà usare il proprio profilo su più dispositivi.