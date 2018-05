Sony PS5, l'uscita si avvicina

La nuova Sony PS5, la nuova console della linea PlayStation, potrebbe essere presentata presto e debuttare sul mercato già nel 2020, dato che la produzione del chip che la alimenterà sarebbe già iniziata. Si tratta di un processore con processo produttivo a 7 nanometri realizzato dall'azienda TSMC.

Come rivelato da PSU, Sony si è probabilmente rivolta a TSMC per il chip da impiegare nella sua prossima, e attesa, console di nuova generazione. La Taiwan Semiconductor Manifacturing Company avrebbe già iniziato a produrre a pieno regime un gran numero di AMD Ryden, chip da 7 nm (CLN7FF) che sarà probabilmente a bordo della PlayStation 5. Il fatto che vengano già creati in grandi volumi suggerisce che l'azienda abbia già un acquirente pronto ad utilizzarli in un nuovo device, e questo sarebbe proprio Sony.

Il presidente di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, C. C. Wei, ha giustificato così l'aumento della produzione ai suoi investitori: " Le oltre cinquanta linee produttive pianificate entro la fine dell'anno saranno utilizzate per applicazioni che vanno dai dispositivi mobile alle CPU per server, dai processori di rete alle console per videogiochi, dalle GPU al PGA, passando per le criptovalute, l'automotive e l'intelligenza artificiale. Per questo motivo la produzione dei nostri chip da 7 nanometri è a pieno regime ". Nulla di certo, dunque, ma vi sono ulteriori indizi sul fatto che sarebbero proprio questi i chip da usare nella PS5.

Infatti, è probabile che il colosso nipponico utilizzi la successiva iterazione della APU AMD che si trova nella PS4: potrebbe trattarsi della prossima generazione di chip grafici di AMD (chiamata Navi) e si vocifera inoltre che anche la CPU della PS5 sarà targata AMD, probabilmente la Zen 2. Dato che sia la CPU che la GPU next-gen di AMD hanno bisogno di chip a 7 nm per funzionare, tutto sembra indicare che sarà proprio la soluzione di TSMC quella a bordo della nuova PlayStation.

Considerando che la produzione a pieno regime ha già preso il via in Taiwan, si è probabilmente ormai vicini all'annuncio della nuova piattaforma; non vi è da escludere una presentazione ufficiale all'inizio del 2019 o magari all'E3 di Los Angeles.