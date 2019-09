Tasto "elimina per tutti" nelle chat di WhatsApp non cancella su iPhone

Fate attenzione, se avete un iPhone e usate WhatsApp. Perché? Perché un ricercatore informatico ha scoperto che l'opzione "Elimina per tutti" su un messaggio inviato per sbaglio in una chat di gruppo in realtà non cancella affatto quello che voi vorreste eliminare. Già, proprio così. Sono invece "salvi" i dispositivi Android.

Il merito è di Shitesh Sachan, che è venuto a conoscenza del bug: i messaggi di testo, le foto o i video inviati nei gruppi dell'applicazione di messaggistica istantanea, poi eliminati, in verità rimanevano nella memoria dello smartphone Apple. Insomma, nella galleria fotografica vi rimane traccia, nel caso in cui gli altri membri abbiano "flaggato" l'opzione di download automatico dei contenuti multimediali.

Come scrive LaRepubblica, la falla sarebbe stata confermata da un portavoce di WhatsApp, che ha spiegato come l'opzione di cancellazione "Elimina per tutti" non garantisca un'eliminazione totale dei contenuti multimediali del dispositivo". Ora che lo sapete, se avete un iPhone, fate (doppiamente) attenzione.