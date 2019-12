WhatsApp non andrà più su milioni di smartphone: ecco quali

< style="font-size: 14.608px;">Se siete in possesso di uno smartphone non giovanissimo, fate attenzione. Perché da febbraio 2020 l'applicazione di messaggistica istantanea nota e utilizzata in tutto il mondo, non funzionerà più su alcuni modelli obsoleti. Come spiega l'Independent, infatti, vari dispositivi Android, iPhone e Windows Phone potrebbero perdere il supporto tecnologico di WhatsApp a inizio anno nuovo se non saranno opportunamente aggiornati.

E così l'app smetterà di funzionare su milioni e milioni di telefoni, visto che la società stessa – di proprietà di Facebook – ha annunciato che la piattaforma non sarà più in grado di essere supportata dai cellulari più vecchi. Il motivo? Ragioni di sicurezza, of course.

A fare le spese, dunque, saranno tutti gli smartphone con sistemi operativi attempati: nella fattispecie, iPhone con iOS 8 o sistemi operativi precedenti e device con Android 2.3.7 o precedenti. Ciò significa, per esempio, che chiunque sia in possesso di un iPhone 6 in su non deve preoccuparsi: WhatsApp continuerà a funzionare normalmente, senza problema alcuno. Anche i cellulari Android che si servono di una versione precedente alla 2.3.3 – chiamata anche "Gingerbread" – non sanno più supportati e per questa ragione chiunque cercherà di creare da zero un nuovo account verrà bloccato in toto.

Tra l'altro, su Windowa Phone lo stop arriverà con Capodanno: già, perché dal 31 dicembre 2019, WA andrà in blocco.

Non è la prima volta che WhatsApp termina il supporto per i cellulari più vecchi e ha commentato questa scelta come una decisione difficile quanto necessaria per motivi di sicurezza e per garantire l'effettiva funzionalità dell'applicazione di messaggistica istantanea stessa: "È la scelta più giusta se vogliamo fornire alle persone modi sempre migliori e performanti per rimanere in contatto con parenti, amici e con le persone che si amano. Per avere un'esperienza migliore, vi consigliamo di usare l'ultima versione di iOS disponibile sui vostri telefoni" .

Allarme per WhatsApp

Nelle scorse settimane avevano scritto di una falla nei sistemi di sicurezza dell'applicazione: un virus in grado di prendere controllo del telefono, qualora venisse installato con l'inganno attraverso un malware capace di intaccare tutte le seguenti versioni di WhatsApp: Android: versione 2.19.274 o precedente; iOS: versione 2.19.100 o precedente; Business Android: 2.19.104 o precedente; Business iOS: 2.19.100 o precedente; Windows Phone: 2.18.368 o precedente.