Zuckerberg svela Libra la moneta digitale per 2 milioni di persone

Mark Zuckerberg, ceo di Facebook, ha annunciato l'arrivo della criptovaluta del social network più diffuso al mondo. Si chiamerà Libra e verrà lanciata nel 2020.

La moneta elettronica verrà gestita da una società no profit, la Libra Association, che comprenderà tutte le società che useranno la moneta " per i propri servizi ". Per il momento, le aziende a farne parte sono 27, tra cui Mastercard, PayPal, Visa, Booking, eBay e Spotify. Ma l'obiettivo di Zuckerberg è molto più elevato: l'ideatore di Facebook vuole raggiungere la quota di 100 società, al momento del lancio della criptovaluta.

"La missione di Libra è creare una semplice infrastruttura finanziaria globale che abiliti miliardi di persone in tutto il mondo ", ha spiegato il ceo di Facebook. " Vogliamo rendere facile per tutti inviare e ricevere denaro, proprio come accade con le nostre app per condividere istantaneamente messaggi e foto ". A gestire i servizi che opereranno con Libra sarà una nuova sussidiaria, Calibra che " sarà regolata come ogni altro fornitore di servizi di pagamento e ogni informazione condivisa con Calibra resterà separata dalle informazioni condivise con Facebook ". La blockchain alla base di Libra sarà decentralizzata, cioè gestita " da molte organizzazioni diverse invece che da una sola, rendendo il sistema più equo. E' disponibile per tutti coloro che dispongono di una connessione Internet e ha costi e commissioni bassi. Ed è protetto dalla crittografia" .