Il 28 agosto scorso è iniziata la 76° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che si protrarrà fino al prossimo sabato 7 settembre. Il film d'apertura, in concorso, è stato La verité, di Kore-eda Hirokazu, con una splendida Catherine Déneuve. Sono previsti due prestigiosi Leoni d'Oro alla carriera, al regista spagnolo Pedro Almodovar e all'attrice Julie Andrews. I film in concorso, che la giuria presieduta dalla regista argentina Lucrecia Martel, sarà chiamata a giudicare, sono 21 e tra di essi, spiccano senz'altro Wasp Network di Olivier Assayas (con Penelope Cruz), Ad Astra di James Gray (con Brad Pitt), Waiting for the Barbarians di Ciro Guerra (con Johnny Depp) e Joker di Todd Phillips (con Joaquin Phoenix e Robert De Niro). Jaeger-LeCoultre celebra quest'anno il 15° anniversario della sua collaborazione con la Mostra e accompagna l'evento in qualità di main sponsor (ruolo che riveste da oltre dieci anni): modelli Reverso personalizzati incisi a mano con l'immagine del leone, elemento simbolo del logo ufficiale della Biennale di Venezia, e con la dicitura 76. Mostra - saranno omaggiati ai vincitori dei premi più significativi come il Leone d'Oro per il miglior film, la Coppa Volpi per le migliore interpretazione maschile e femminile e il Leone d'Oro alla carriera. Inoltre, momento di notevole rilievo nel corso della Mostra, ormai dal 2007, sarà l'assegnazione, da parte della Maison, del premio Glory to the Filmmaker, attribuito a una personalità che, per citare il Direttore della Mostra, Alberto Barbera, ha apportato grande innovazione al cinema contemporaneo; tra i destinatari del riconoscimento, negli scorsi anni, ricordiamo Takeshi Kitano, Sylvester Stallone, Al Pacino, Spike Lee, Ettore Scola, Brian De Palma. Evidentemente, poi, nei red carpet, saranno numerose le star che indosseranno i segnatempo della Casa di Le Sentier la quale, quest'anno, ha scelto la Mostra del Cinema di Venezia, per presentare una nuova edizione del Master Grande Tradition Tourbillon Céleste, realizzata su cassa in oro bianco da 43 mm, a riprendere il design del Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel, lanciato lo scorso gennaio, a finitura lucida, satinata e microbillé. Il calibro 946, meccanico manuale, composto da 334 parti (28.800 alternanze/ora e 48 ore di riserva di carica), è regolato da un tourbillon volante a un minuto, la cui funzione, però, non si limita all'eliminazione dell'incidenza gravitazionale sull'isocronismo del bilanciere: infatti, si tratta di un tourbillon volante orbitale, adattato all'interno di un vetro zaffiro ruotante, che effettua un giro completo del quadrante in 23 ore, 56 minuti e 4 secondi (come fosse una lancetta) corrispondente alla lunghezza del giorno siderale. Differisce dal giorno solare medio leggibile grazie alle sfere Dauphine - di circa 4 minuti, poiché quest'ultimo utilizza il Sole come riferimento, mentre il giorno siderale si basa solo su quanto tempo la Terra impiega a ruotare di 360 gradi rispetto alle stelle, eliminando la complicazione della rivoluzione terrestre attorno al Sole (equivalente a un grado in più di rotazione dell'asse terrestre, ossia l'aggiunta dei suddetti 4 minuti). Tutto ciò avviene su di un quadrante blu profondo, sul quale è rappresentato il cielo notturno dell'emisfero boreale, con le costellazioni dello zodiaco incorniciate da un anello esterno, decorato dai simboli corrispondenti: un piccolo indice in oro, visibile sopra l'orbita del tourbillon volante, gira attorno al quadrante annualmente, indicando mesi e segni zodiacali, dunque la posizione del Sole all'interno del calendario delle stelle. Ciò che distingue questa versione del Master Grande Tradition Tourbillon Céleste da quelle precedenti è un design contemporaneo, ma studiato per evidenziare, nel buio della notte, gli indici orari siderali sul rehaut su 24 ore - e le costellazioni, grazie ad un rivestimento in SuperLumiNova. Il Master Grande Tradition Tourbillon Céleste, dunque, si spinge oltre la quotidianità, sintetizzando le potenzialità dell'Atelier des Métiers Rares della manifattura di Le Sentier, ed esaltando l'universalità del tempo e la sua indicazione come pura forma d'arte come quella dei capolavori cinematografici.