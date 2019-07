Tiziana Rivale sul matrimonio di Tiziano Ferro: "I figli vengono partoriti dalle donne"

L'esternazione di Tiziana Rivale su Twitter al momento non ha fatto commentare la Rai, nei mesi passati però per alcune dichiarazioni piuttosto forti di Eleonora Brigliadori la portarono all'esclusione da Pechino Express.

La Rivale è divenuta famosa nel 1983 vincendo il Festival di Sanremo con "Sarà quel che sarà", un momento d'oro a tal punto che superò anche Vasco Rossi con "Vita spericolata". Letizia Oliva, il suo vero nome, dopo diversi anni di assenza si prepara a tornare in tv come concorrente di Tale e Quale Show. Il suo nome è stato ufficializzato da Carlo Conti durante la presentazione dei palinsesti Rai, nei mesi scorsi su Tvblog aveva dichiarato: "Non ho bisogno di fare marchette, mi piacerebbe che la televisione italiana si ricordasse di me per il mestiere di cantante".

La cantante di Formia, classe 1960, sta però già facendo discutere riguardo ad alcuni commenti sui social. Su Twitter, infatti, molte persone lamentano di essere state bloccate dopo aver commentato criticamente sotto alcuni dei suoi post. Recentemente, le nozze di Tiziano Ferro con Victor Allen hanno attirato la sua attenzione. In particolare, la volontà della coppia omosessuale di avere dei figli ha spinto Tiziana Rivale a scrivere: "I figli vengono partoriti dalle donne, da quando è nata la vita sul pianeta".

La cantante, poi, rincara la dose associando questa volontà con i fatti di Bibbiano: "Potrebbero adottare un bimbo all'orfanotrofio, non di certo toglierlo a famiglie sane come hanno fatto gli assistente 'asociali' a Bibbiano".

I figli vengono partoriti dalle donne, da quando è nata la vita sul pianeta.....

Ergo...... https://t.co/AKVJ68oPtk — Tiziana Rivale (@TizianaRivale) 16 luglio 2019

