Tra tocchi e ritocchi L'aiuto arriva dalle app

Le fotocamere degli smartphone, soprattutto quelli di alta gamma, scattano ormai immagini di ottima qualità. I file ottenuti hanno però il problema, come ogni foto digitale, di essere un po' «piatti». Per migliorare i risultati, vanno sviluppati come si faceva un tempo con la pellicola. Al posto della camera oscura ora si utilizzano computer e applicazioni, ne esistono innumerevoli utili allo scopo. Ne elenchiamo alcune da usare per divertirsi, senza esagerare con le modifiche.

SNAPSEED OPPURE CAMERA+

Entrambe sono concepite come una mini camera oscura, consentono di controllare esposizione, contrasto, nitidezza, sfuocamento obiettivo e altre azioni di editing utilissime come tagliare l'immagine, ruotarla, bilanciare il bianco o scrivere testi.

INSTANT

Se sentite nostalgia degli anni Sessanta, dovete scaricare questa Polaroid maker che, oltre a dare un tocco vintage agli scatti, li incornicia e ve li restituisce rievocando quel rumore. Per velocizzare lo sviluppo, basta soffiare sul vetro del cellulare o scuoterlo, proprio come allora accadeva con la pellicola.

PRO HDR X

Se amate la fotografia di paesaggio, ecco una soluzione professionale per rendere più vividi e saturi i colori. Permette di scattate sia in automatico che in manuale o di importare le immagini dalla cartella del telefono, che poi verranno ritoccate per il risultato finale.

DRAMATIC BLACK & WHITE

Una soluzione semplice per virare all'istante in bianco e nero contrastato le vostre fotografie. È di facile utilizzo, perfetta per i più pigri, ma lascia anche parametri da controllare manualmente se non vi piace il risultato rilasciato in automatico. I paesaggi ritoccati con questa applicazione sono molto evocativi, funziona meno bene sul ritratto a meno che non si cerchi l'effetto rughe accentuate.

ADOBE PHOTOSHOP EXPRESS

Per i più esigenti ed esperti, è la versione light del programma professionale per computer ed è uno dei migliori editor fotografici e strumenti di creazione grafica e di collage. Richiede un po' di esperienza prima di usarne tutte le potenzialità, ma ha anche diversi filtri facili.

DIPTIC

È il mezzo più semplice per creare bellissimi collage utilizzando varie foto, per poi condividerli con gli amici caricandoli direttamente sui social network. Ha un'interfaccia facile e diversi layout grafici tra i quali scegliere come comporre il risultato finale.

BSil