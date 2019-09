Quel tocco che rende speciale ogni abito

Katia Noventa

Non c'è dubbio che gli accessori la facciano da padrone nel vasto mondo del pianeta moda. Sia che li si voglia esaminare da un punto di vista d'immagine che di fatturati per le aziende, la maggior parte delle quali sopravvivono proprio grazie a questi oggetti, oramai diventati il sogno più o meno raggiungibile delle donne di tutto il globo. Ok i vestiti, i tailleur, le gonne e i pantaloni. Ma ciò che fa veramente la differenza sono un paio di scarpe e l'immancabile borsa, pezzi che possono ravvivare un look fanè e triste, un completo spento e impersonale. Basta il tocco dell'accessorio giusto e voilà, tutto cambia in meglio. La settimana della moda milanese ha proposto di tutto e di più e, non c'è dubbio, che per la prossima p/e 2020 ci sia solo l'imbarazzo della scelta. Come la cintura «lucida» di Emporio Armani e la sua borsa di vernice rossa che possono dare un tocco glamour ad ogni abito. Come i preziosi stivaletti di Caovilla tempestati di cristalli, la bag chic e super rock di Zanellato, la borsa bijoux di Scervino e la «Luisa Bag» uscita come per magia dalla estrema femminilità della collezione Luisa Spagnoli. Innovativa nelle forme e ricercata nelle lavorazioni, si distingue per la sua originale doppia funzione, da portare a tracolla, pratica e funzionale, o a mano, come handbag. Pensata nei formati mini e maxi, si adatta ad ogni occasione della giornata: se Luisa è perfetta per una passeggiata in città o in ufficio, Baby Luisa è un piccolo scrigno da sfoggiare anche la sera. Tra i must di collezione, anche Mati, modello a spalla della maison perugina.