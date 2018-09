Unica. E l'accessorio di lusso cambia pelle

Addetti ai lavori e stampa specializzata ne hanno parlato a lungo. Ieri qui a Cannes (stand N. Pan210), è stato presentato in anteprima mondiale il nuovo brand di Besenzoni: «Unica unique yachts accessories», dedicato ad articoli esclusivi totalmente custom.

L'azienda bergamasca, leader del mercato internazionale della componentistica nautica da oltre 50 anni, è conosciuta per la capacità di offrire ai suoi clienti prodotti perfettamente personalizzati che assecondano le caratteristiche di ciascuna imbarcazione, soprattutto se di misure importanti. Per focalizzarsi meglio sul mercato custom dei superyacht, in continua espansione, Besenzoni ha creato questa specifica divisione con l'obiettivo di soddisfare tutte le esigenze dei clienti, dalla progettazione alla realizzazione di prodotti custom made, fornendo anche un prezioso supporto per il montaggio a bordo e assistenza post vendita continuativa in tutto il mondo.

Accanto a questo importante sviluppo commerciale - e all'interno di un progetto di specializzazione verso l'alto di gamma - Besenzoni è presente al Cannes Yachting Festival con tutta la sua ampia produzione, oggetti personalizzabili in base alle esigenze dei clienti. Il processo di espansione di Besenzoni, tuttavia, non finisce qui.

A Vieux Port - grazie alla partnership con Marine Leather - l'azienda guidata dai fratelli Giorgio e Fiorella Besenzoni ha presentato un'esclusiva versione della pluripremiata poltrona pilota Matrix P400, rivestita in pelle pregiata da esterno. E così l'accessorio del futuro cambia... pelle, viene da dire.

Ma la gamma Besenzoni non si ferma alla ormai mitica poltrona-pilota. Altrettanto celebri sono le famose passerelle. Il range della produzione di serie è trasversale e va dalla quella manuale basica ed essenziale, all'alta gamma delle passerelle rientranti con movimentazione idraulica, passando per quelle idrauliche esterne, ed esterne girevoli, progettate per il duplice utilizzo di passerrella e gru per varo-alaggio di tender e water toys. I clienti? Assolutamente gli armatori dei marchi più famosi, sia italiani sia stranieri.

E ancora: scale, gruette, basi tavolo, porte e finestre, balcony e movimentazione, tetti parasole. Quando si dice il lusso «per tutti i gusti», perché a bordo di un superyacht non deve mancare nulla.

AR