Uomini e Donne, Teresa Langella sfiora la rissa con Andrea Dal Corso

A poche ore dalla messa in onda della seconda puntata serale di 'Uomini e donne' sono trapelate in rete alcune indiscrezioni riportate nel web circa la tanto attesa puntata del confronto finale, registrato nel dating-show di Maria De Filippi, tra Teresa Langella, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Secondo fonti vicine al programma, così come viene riportato da Blasting News, Teresa avrebbe prima disertato il faccia-a-faccia con Andrea e, dopo essere tornata in studio, avrebbe sfiorato una rissa con il veneto.

Teresa Langella sbatte una sedia, e insorge contro Andrea ad Uomini e Donne

Nel corso delle registrazioni della tanto attesa puntata che vedrà Teresa Langella confrontarsi con i suoi ormai ex-corteggiatori, si sarebbe sfiorata una rissa tra due dei tre protagonisti dello speciale del programma. Nello specifico, a fare ingresso al confronto di Uomini e Donne sarebbe stata per prima Teresa Langella, la quale non appena entrati in scena i suoi due ex-corteggiatori, Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso, avrebbe chiesto di uscire dallo studio, per non vedere il veneto, che le ha detto "no" alla scelta di venerdì scorso.

La tronista dalla bellezza mediterranea avrebbe, in seconda battuta, deciso di tornare in studio per parlare direttamente con Andrea; in un primo momento, confrontandosi con il veneto, Teresa Langella avrebbe sbattuto una sedia in studio e i toni tra i due protagonisti del confronto si sarebbero alzati. In puntata, Antonio Moriconi, il non scelto da Teresa, avrebbe accusato la tronista di essersi presa gioco dei suoi sentimenti. "Hai fatto una figura di m***a davanti all'Italia" avrebbe gridato la bella Langella al veneto, il quale sembrerebbe aver ammesso in puntata di non nutrire un forte sentimento nei riguardi di Teresa.