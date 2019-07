Una vacanza nella Casetta dell'Uliveto

Stefano Passaquindici

Diego e Virginia sono i due simpatici e ospitali proprietari di questo particolarissimo agriturismo (con solo tre camere) tra le colline di Vetulonia, a pochi passi dagli scavi archeologici e a 15 minuti dal mare della costa tra Castiglione della Pescaia e Grosseto. La tenuta si estende attraverso un parco naturale di 120.000 metri quadri, in gran parte coltivati ad uliveto. Oltre alla ricca colazione, e solo su richiesta, i proprietari preparano cene con piatti tipici della cucina toscana preparati utilizzando i prodotti raccolti nel podere. Da non perdere la visita al loro frantoio. Per info e prenotazioni: www.casettadelluliveto.it.