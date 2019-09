Valentino Rossi corre tra le vie di Tavullia con la sua Yamaha

Il sogno di Valentino Rossi, sin da ragazzo, era quello di poter attraversare le strade della sua Tavullia in sella ad una MotoGP. Sogno che si è puntualmente avverato. Rossi ha infilato la tuta, è salito sulla sua Yamaha M1 e da casa sua si è diretto al circuito di Misano passando per le strade di Tavullia con i suoi moltissimi fan in deliro mentre assistevano al passaggio del loro campione. Si è trattata, ovviamente, di una festa organizzata a pochi giorni dal Gran Premio di San Marino e della Riviera Adriatica che si correrà proprio sul circuito di Misano.

Valentino si è divertito moltissimo in sella alla sua moto per le strade della sua città tanto da aver anche evidenziato come la sua M1 si comporti bene su strada. Lo show era iniziato al Ranch del campione italiano dove ha sede la "VR46 Academy". Successivamente, Valentino in sella alla sua moto ha percorso le vie della città, le stesse che percorreva da ragazzino a bordo della sua Ape truccata sognando di salire un giorno su ben altre moto.

A festeggiare con Rossi i suoi tifosi, una "folla gialla" composta da centinaia di persone, le stesse che da anni seguno il loro campione sui vari circuiti di gara. Tifosi che hanno accompagnato Valentino sino al circuito di Misano dove si correrà quello che lui considera come il vero Gran Premio di casa visto che casa sua dista dal circuito pochi chilometri.

Tifosi che sicuramente saranno presenti nel weekend durante tutto il Gran Premio per sostenere il loro campione che darà il massimo per portare a casa il risultato nella sua Misano.

