Varato il 50 metri hybrid di Paszkowski & Casprini

Genova Tankoa ha varato il tanto atteso 50 metri hybrid. Dopo l'allestimento degli interni e i test in banchina, il megayacht svolgerà le prove in mare prima della consegna al suo armatore europeo, in tempo per la stagione estiva. Per l'anteprima mondiale appuntamento al Monaco Yacht Show (25-28 settembre). Partendo da un design simile a quello di Vertige, primo della serie di 50 metri Tankoa, il nuovo modello si differenzia dal predecessore in 5 aspetti fondamentali: propulsione ibrida; cinque cabine con suite armatoriale sul main deck e quattro cabine ospiti sul ponte inferiore; cucina sul ponte principale; area prodiera dotata di helipad touch-and-go; il progetto è stato sviluppato insieme con l'armatore. Il megayacht è spinto da una coppia di Mtu 8V4000M54 (895 kw) e due propulsori elettrici (300 kw) guidati da due generatori 250 kW a velocità variabile. In modalità Diesel Electric mode i motori elettrici sono alimentati da due generatori a velocità variabile e permettono di raggiungere una velocità di 10,5 nodi e un'autonomia massima di 4.900 miglia nautiche.

Questa modalità assicura un risparmio di carburante e riduce i livelli di rumorosità. In modalità ibrida, uno dei due motori principali fornisce la potenza elettrica necessaria per alimentare il secondo motore elettrico per la propulsione e i servizi di bordo. Gli interni sono firmati da Francesco Paszkowski Design in collaborazione con Margherita Casprini.