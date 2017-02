Vecchi detective inseguono animali magici

Dove cercare degli animali fantastici? Sono magiche bestiole che, si sa, privilegiano la permanenza in alta quota, soprattutto nelle classifiche librarie. Infatti anche questa settimana Animali fantastici e dove trovarli. Screenplay originale di J.K. Rowling (Salani) è al primo posto della Top ten con poco meno di 6mila copie. Non si tratta di volumi di vendita altissimi, anzi, sono molto lontani da quelli degli Harry Potter. Ma bastano per dominare un mercato librario in questo momento piuttosto moscio. A inseguire la maghessa c'è sempre lui, il solito Alessandro D'Avenia con L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita (Mondadori) che invece supera di poco le 5mila. Stabilità anche in terza posizione: c'è Michael Connelly con Il passaggio (Piemme), nuova avventura dell'ormai pensionato ispettore Bosch della polizia di Los Angeles che ormai indaga anche per riempire la propria vita da anziano un po' troppo vuota. Connelly con il detective anzianotto arriva a circa 3mila e ottocento copie. Per altro si può dire che quello degli indagatori della terza età in Italia è diventato un sottogenere letterario vero e proprio che va da Malvaldi a Connelly, passando per vari epigoni come Roberto Centazzo (quello di Squadra speciale minestrina in brodo). A pubblico anziano i giallisti rispondono con eroi anziani (Jessica Fletcher docet). In questa classifica a basso voltaggio non stupisce che torni verso l'alto (è quinto), il libro di Andrea Marcolongo La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco (Laterza).

In classifica c'è anche un po' di effetto Giorno della memoria. Primo Levi con Se questo è un uomo (Einaudi) al settimo posto della Narrativa italiana (1916 copie), il Diario (Einaudi) di Anne Frank decimo nella Straniera (1351 copie) e La banalità del male (Feltrinelli) di Hannah Arendt nono in Saggistica (864 copie). Nella prossimità del giorno che ricorda l'orrore della Shoah si pubblica molto, ma alla fine, come dimostra la classifica, la gente sceglie le testimonianze dirette e certificate piuttosto che testi più romanzeschi ed edulcorati.