In vendita per non scomparire. Ma nessuno ha comprato Calsazio

In vendita su eBay per non scomparire. Succede anche questo nei piccoli borghi montani dominati dalla pietra. Nel luglio 2014 fece scalpore il caso di Calsazio, frazione di Sparone, comune della Valle Orco, ai piedi del Parco Nazionale del Gran Paradiso e a 50 chilometri da Torino. Il villaggio alpino, composto da 14 case e una decina di residenti costanti, era stato messo all'asta dall'Unione dei Comuni montani per 245 mila euro. L'idea era quello di ristrutturarlo, mantenendone precise conformazioni architettoniche e utilizzando esclusivamente i materiali originali, pietre e legno. Un annuncio che fece scalpore, richiamando anche l'attenzione del New York Times (che lo descrisse come «villaggio fantasma») e sollecitando persino la curiosità di potenziali acquirenti australiani. Giunsero intorno alle 150 offerte che rimasero tali. Ovvero nessuna si concretizzò. Ma Calsazio, per fortuna, continua a restare un luogo dell'anima. E del silenzio.