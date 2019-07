Verso il salone di Cannes tra nuovi prodotti e proteste

Antonio Risolo

Grandi preparativi nei cantieri in vista del primo appuntamento della nuova stagione nautica in programma a Cannes dal 10 al 15 settembre. Con una novità. Per la prima volta, infatti, il settore vela trasloca a Port Canto per lasciare più spazio al motore nel Vieux Port. Gli organizzatori, tuttavia, hanno comunicato ad alcuni espositori che il layout del tradizionale spazio riservato a yacht e superyachts è stato modificato. Scatenando proteste. Come, ad esempio, la reazione di Amer Yachts. Lo stand del cantiere, infatti, sarà sfrattato dalla Jetée Nord e ricollocato nell'estensione superyacht. Qual è il problema? A circa due mesi dall'evento, lo stand è già stato realizzato, pronto da montare, ma non più adattabile ai moduli della nuova destinazione.

«Vi dimenticate - scrive tra l'altro Barbara Amerio agli organizzatori - che la popolarità del Cannes Yachting Festival è cresciuta grazie ai marchi italiani che continuano a rappresentare la maggioranza degli espositori e dei visitatori».

Intanto i primi cantieri hanno già definito le rispettive flotte che saranno schierate nel bacino di Vieux Port.

FERRETTI GROUP

In Costa Azzurra il gruppo guidato da Alberto Galassi arriverà con due première: Ferretti Yachts 720 (firmato da Filippo Salvetti) e Wallytender 48. Completeranno la flotta altri 22 modelli, tra cui le novità presentate prima al Miami Boat Show e poi al Salone Nautico di Venezia: Custom Line 106 (Francesco Paszkowski) e Riva 90 Argo (Officina Italiana Design) che riunisce ed esalta i punti di forza dei suoi due predecessori, Riva 100 Corsaro e 110 Dolcevita.

ARCADIA YCHTS

Regalo di compleanno per Arcadia Yachts. Sulla torta del decimo anniversario del cantiere di Torre Annunziata, il nuovo Sherpa XL, nato dalla collaborazione con Hot Lab. Si tratta di un nuovo concetto di yacht: 220 metri quadrati di spazi interni ed esterni sempre disponibili; layout interno a 3 o 4 cabine; garage laterale per un tender di oltre 4 metri. Sono trascorsi dieci anni da quando venne presentato al pubblico il primo A85.

RIZZARDI YACHTS

Grande ritorno di un marchio storico della nautica. Il cantiere di Sabaudia ha svelato le prime linee del nuovo Rizzardi INsix, primo esemplare di una gamma destinata a stupire e a consolidare la propria posizione di mercato, quella dei grandi open, che ha sempre visto Rizzardi protagonista. INsix nasce dalla collaborazione con Maver Design per le linee esterne e con lo studio Galeazzi-Minotti per layout e decor degli interni.