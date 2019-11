La visione di Le Corbusier sposa la tecnologia

Fabrizio Rinversi

Nel suo scritto «Architectural Polychromy» e nella nota di presentazione delle schede di colore, Le Corbusier sottolinea: «Occorreva impedire che i colori finissero per squalificare il muro... Perciò un intervento dittatoriale: eliminare i colori che si possono considerare non architettonici; anzi meglio: individuare, scegliere i colori che si possono definire eminentemente architettonici, e limitarsi ad essi, pensando «già così sono più che sufficienti!». Esse comprendono 43 colori.

Avrei potuto includerne di più. Per operare questa selezione, sono rimasto nei confini dell'ambiente prettamente architettonico, dopo aver controllato che il mio gusto personale era consono con le predilezioni consolidate dell'uomo sano che, fin dall'origine del mondo, qualunque sia la sua razza e la sua cultura, ha usato la policromia per esprimere la sua gioia di vivere».

Alla palette originale delle 43 tonalità, il celebre architetto elvetico, aggiunse, nel 1959, altri 20 colori più audaci e dinamici, a comporre un insieme, dove la combinazione di tonalità colorate e acromatiche di differente intensità, esaltava la particolarità ed unicità del mix tra architettura e pittura. Rado, al fine di celebrare questa straordinaria «visione» di Le Corbusier, ha ottenuto l'autorizzazione e la certificazione Les Couleurs Le Corbusier (da parte della società Les Couleurs Suisse AG, che gestisce i diritti esclusivi in licenza dei colori di Le Corbusier), con il ruolo di partner esclusivo per gli orologi e ha potuto così trasferirla su di una collezione assolutamente unica.

Denominata True Thinline Les Couleurs Le Corbusier, comprende nove varianti, in cui la cassa ultrapiatta True Thinline da 39 x 43,3 x 5 mm, è stata realizzata in ceramica hi-tech opaca, a costruzione monoblocco con quadranti, ton sur ton con cassa e bracciale, protetti da vetro zaffiro ricurvo.

In tal senso, sono stati scelti dalla Maison di Lengnau i nove colori dell'«Architectural Polychromy», ritenuti universalmente più seducenti ma anche complessi da riprodurre in modo uniforme. Una sfida che, da «Master of Materials», con oltre 30 anni di esperienza nella ricerca e sviluppo sulla ceramica hi-tech, Rado ha raccolto con passione.

L'obiettivo finale delle 63 cromie complessive dell'«Architectural Polychromy» era quello di ampliare lo spazio e la profondità, oltre a garantire un'intensa partecipazione emotiva dello spettatore: questi colori sono ancora oggi ampiamente utilizzati da architetti e designer. Le nove versioni di True Thinline Les Couleurs, accattivanti per la diversità delle sensazioni determinate dai colori - vivaci, equilibrati, espressivi, luminosi, essenziali -, al quarzo, sono state realizzate in edizione limitata a 999 esemplari per ogni cromia.

Ciascuno dispone di un disegno speciale del fondello in titanio (materiale usato anche per la fibbia del bracciale in ceramica hi-tech), che comprende tutti i 63 colori.

L'universalità e modernità del messaggio di Le Corbusier, trascende il tempo per trasferirsi nella quotidianità di oggi e di domani.