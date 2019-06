Il volto di Gesù come lui lo «dettò» a Suor Faustina

Il quadro del pittore Hyla che si trova a Cracovia (e in molte case) fu in realtà realizzato dieci anni dopo la morte di santa Faustina Kowalska. A lei era apparso Gesù Misericordioso e aveva detto di far dipingere una figura come quella della visione. Fu l'artista Kazimirowski a eseguire l'opera, molto diversa da quella di Hyla. Ma era l'originale e oggi, dopo mille peripezie, è conservata a Vilnius in Lituania. Lo straordinario è che quel volto dipinto è perfettamente sovrapponibile alla Sindone, mentre l'altro no. Un libro ripercorre la vicenda, tra nazisti e comunisti.

Rino Cammilleri