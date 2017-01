Vueling, in Gran Canaria per il Carnevale

Un Carnevale vivace, colorato e coinvolgente per una fuga verso una destinazione particolare: l’isola di Gran Canaria, nell’arcipelago spagnolo nell’Atlantico al largo del Marocco. E offerte speciali per prendere parte alla “fiesta” proposti da Vueling dal 5 febbraio al 10 marzo.

Aeroporto di partenza Milano Malpensa dove la campagnia aerea spagnola opera per la prima volta in questa stagione invernale con voli diretti settimanali per Las Palmas a partire da 54,99 euro.

Las Palmas è il “cuore” del Carnevale, una tradizione antica di 500 anni e qui si potrà assistere assistere al sfilata di carrozze, macchine addobbate, maschere e balli che attraversa tutta la città al ritmo delle musiche del Carnevale. Molti gli eventi per divertirsi: dall’elezione della Regina del Carnevale fino all’attesa - e temuta - “sepoltura della sardina” che celebra il funerale del Carnevale.