Dopo 15 interventi alle labbra, le vuole ancora più grandi

Una giovane studentessa bulgara, Andrea Ivanova, è alla ricerca della perfezione per le sue labbra e per il suo corpo, tanto da sottoporsi a ben quindici differenti procedure di ingrandimento: una condizione che le ha permesso di triplicare vistosamente il formato della bocca. Andrea ha confessato di sentirsi più a suo agio e bellam ora che ha letteralmente messo mano alle sue labbra, grazie alle ripetute iniezioni di acido ialuronico a cui si è sottoposa in questi anni. Una modificazione costante che le costa 135 sterline per volta e che le ha permesso di abbandonare il formato sottile delle sue labbra: un trattamento a cui ambiva sin da quando era piccola.

Despite receiving abuse online for her large lips, the philosophy student insists on having more fillers. https://t.co/ttu7vCfrEt — Metro (@MetroUK) 22 settembre 2019

La giovane, che studia filologia tedesca all'università di Sofia, ha frequentato tutte le cliniche estetiche della città mettendo più volte mano al portafoglio, fino a perdere il conto della cifra totale spesa. In un solo anno ha modificato profondamente i lineamenti del suo viso ma anche la fisionomia del corpo, aumentando notevolmente la misura del seno. Non aspira ad assomigliare a nessuna star o modella, perché si professa unica, ma alla ricerca del formato perfetto di labbra: forse un primato personale tanto da negare di avere una dipendenza da chirurgia plastica e bisturi.

Certa che ognuno debba possedere il proprio stile, Andrea ha anche aperto una pagina Instagram dove si definisce una Barbie mentre pubblica selfie sexy e accattivanti, che le ha permesso di raggiungere in breve tempo la cifra di più di 17.000 follower. Sicura che non esistano confini per la sua persona e per la sua ricerca della perfezione, Andrea ora si sente bellissima anche grazie ai commenti positivi e agli apprezzamenti che riceve quotidianamente sul social network. Non mancano comunque le critiche nei confronti delle sue forme e i suggerimenti per un supporto di tipo psicologico.

