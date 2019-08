A 80 anni è una ginnasta: nonna diventa virale

Un vero e proprio esempio di vita: a ottanta anni compiuti Marjorie Scholes vanta una flessibilità e un corpo tonico senza pari. La super nonna si è affacciata al mondo dello sport personale solo pochi anni fa, semplicemente per una necessità fisica e per mantenersi in forma senza grande fatica. Ma il suo fisico ha mostrato di poter rispondere degnamente alle sollecitazioni sportive, trasformando Marjorie in un esempio di elasticità e dinamicità, una dimostrazione che l'età è davvero solo un numero.

Absolutely adore this woman - she just came second in the over 45s @BritGymnastics championships - at 80 years old!! #BeMoreMarjorie



‘I love it because it gets me out. I meet new people and exercise parts of my anatomy I have never used before.'https://t.co/sLXR5dyrE4 @MetroUK — Natalie Morris (@Nmozz) 7 agosto 2019

Tutto è nato per caso, grazie alla partecipazione della nipote a una competizione ginnica a Carterton, nella contea inglese dell'Oxfordshire, seguita dall'iscrizione della figlia a un corso di ginnastica per adulti. Un evento che ha fortemente incuriosito la nonnina, tanto da accettare l'invito dell'istruttice a effettuare una prova conoscitiva, fino a capitolare e a iscriversi allo stesso corso. Ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare i traguardi raggiunti da Marjorie, che non si limita a qualche movimento soft ma affronta sessioni atletiche davvero faticose. Non contenta, ha voluto partecipare anche alla British Gymnastic Championships, portando a casa la medaglia d'argento.

Una decisione semplice nata per tenersi in allenamento, che ha stabilito una nuova e importante routine per l'ottantenne, legata sia all'attività fisica che alla possibilità di uscire di casa e socializzare. Molti anziani sottovalutano i benefici dello sport, una sfida contro se stessi atta a superare i propri limiti personali così da raggiungere maggior sicurezza personale e atleticità. Il movimento è salute sia per il fisico che per la mente, come sostiene la stessa donna, garantendo benefici anche per l'umore e la fiducia personale.