A 95 anni le gemelle svelano il loro segreto: "Tanta birra e zero sesso"

Lil e Doris sono le due 95enni più amate e adorate del Regno Unito, grazie al loro stile di vita e a una partecipazione televisa al programma britannico "This Morning". Le due, sorelle gemelle, hanno aperto da qualche tempo un profilo Facebook che sta ottenendo un grande successo, con un seguito sempre in crescita, grazie ai consigli che dispensano su oggetti, articoli e attività del quotidiano. Tra gli ultimi quelli riguardanti una marca di smartphone e alcune sessioni di yoga da loro praticate, un'interattività molto apprezzata dai follower, giunti in poche ore a quota 6.830. Le due arzile nonnine sono nate a Kings Norton, a Birmingham nel 1924, cambiando successivamente zona per poi prendere residenza a Tipton, dove ancora vivono l'una accanto all'altra.

Britain's Oldest Twins Say They're 95 and Thriving Because of 'No Sex and Plenty of Guinness' https://t.co/g3fReoUXFR — People (@people) 10 settembre 2019

Alle domande dei conduttori sul segreto della loro longevità, le due sorelle hanno confessato di bere molta birra scura e di non fare più sesso da molto tempo, un vizio ma anche una privazione. Ma non praticare attività sessuale, per raggiunti limiti di età, non vieta loro di pensarvi o comunque di nutrire passioni e interessi per qualche bell'attore, come ad esempio Jason Statham. Le due gemelle sono grandi fan del protagonista della saga di "Fast and Furious", tanto da condividere una clip sul loro profilo Facebook, considerandolo un bravo ragazzo di grande talento.

Doris è stata sposata per circa 65 anni ma non ha mai avuto figli, mentre Lil ne ha avuto cinque, con ben tredici nipoti e 19 pronipoti. Ora, rimaste vedove, si godono questa nuova notorità grazie ai social network, coincisa con il compimento del 95esimo anno di età. In pochi mesi hanno incrementato il numero dei follower grazie al loro carisma e alla loro innata dolcezza, impreziosita da una simpatica curiosità nei confronti del mondo social.