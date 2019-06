Addio fenicottero, la moda dell'estate è la bara gonfiabile

La nuova tendenza dell’estate: il materassino gonfiabile a forma di bara. Rosa, naturalmente.

Accantonati fenicotteri e unicorni, così in voga nelle estati passate al mare come in piscina, un’azienda ha deciso di ideare un prodotto molto particolare. Si tratta di un materassino che replica le fattezze di una bara - con tanto di coperchio - e non mancano di già le imitazioni sul mercato. Il progetto, della Pom Pom Floats, è stato lanciato attraverso crowdfunding e ora i prodotti sono disponibili sul sito ufficiale a 99 dollari - il corrispettivo di poco meno di 88 euro. L'azienda ha anche canali social in cui raccoglie gli scatti dei clienti.

Il funzionamento è quello di un tradizionale materassino: lo si porta sgonfio sul proprio mezzo di trasporto, lo si gonfia in spiaggia, sugli scogli o al proprio stabilimento preferito, e ci si rilassa lasciandosi cullare tra le onde.

C’è chi sostiene sia l’ideale per i timidi, chi invece si immagina già ad appisolarsi sul proprio materassino senza il rischio di cadere in acqua - ma, attenzione, addormentarsi potrebbe essere comunque pericolosissimo, il rischio è in questo caso di finire alla deriva. Quel che è certo è che da un po’ di tempo sui social la morte viene esorcizzata attraverso l’ironia.

Ne sa qualcosa l’azienda di pompe funebri Taffo, che spesso delizia i propri follower su social network con campagne pubblicitarie divertenti, a sfondo parodistico. Tra le ultime trovate, una canzone - “Magari muori” -cantata dall’ex concorrente di X Factor Romina Falconi: un inno alla vita che traduce nella contemporaneità la “Canzone di Bacco e Arianna” di Lorenzo il Magnifico. Anche la copertina del singolo è tutta un programma: ritrae l’artista all’interno di un materassino rosa, a forma di bara gonfiabile appunto.