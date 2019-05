Agricoltore si amputa da solo la gamba dopo un incidente

Gli incidenti sul luogo di lavoro son sempre più frequenti e spesso in questi casi intervenire con tempestività può rivelarsi fondamentale per salvare la vita. Lo sa benissimo un agricoltore del Nebraska che ha dovuto compiere un gesto estremo, ossia quello di amputarsi da solo la gamba per potersi liberare da un macchinario nel quale era rimasto imprigionato.

L'uomo, Kurt Kaser di 63 anni, è rimasto bloccato in una tramoggia, un macchinario agricolo per il mais, nella sua fattoria a Pender. Secondo quanto riferito dalla NBC News, resosi conto di essere completamente solo, senza nessuno che potesse dargli una mano e non riuscendo più a liberarsi, ha pensato di ricorrere da solo all'amputazione dell'arto con il suo coltello tascabile.

Il contadino ha impiegato circa cinque minuti per compiere l'intervento e poi si è trascinato per circa 45 metri fino ad arrivare dentro casa e chiamare i soccorsi per essere trasportato in ospedale. Il signor Kaser, intervistato, ha detto: "Ho fatto ciò che pensavo di dover fare e ha funzionato".

L'uomo è tornato a casa lo scorso venerdì, dopo aver trascorso una settimana in ospedale e altre due in un centro di riabilitazione. Molta gente reagisce male all'idea di dover perdere metà gamba, ma Kaser ha dimostrato una enorme forza di volontà e tenacia: "Credo di essere testardo - ha detto - Non voglio arrendermi. Guardo le altre persone che erano [all'ospedale] e ho ancora la maggior parte della gamba e spero di tornare a camminare presto.Ci sono molte persone in quei posti che sono su una sedia a rotelle e non cammineranno mai più... bisogna pensare a questo".

Kaiser è un agricoltore da più di 40 anni e quella è da sempre la sua vita; ora il suo unico obiettivo è quello di tornare a lavoro quanto prima, come ha dichiarato anche il suo stesso terapista, Dani Willey, all'emittente televisiva KETV.