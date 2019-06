Arriva l'app che fa dimagrire nelle foto: esplode la polemica

Una app davvero singolare, quella che modifica le foto applicando un dimagrimento alle forme ritratte: una novità che ha fortemente colpito gli utenti dei social network e, in particolare, quelli di Twitter. Tanti i sostenitori incuriositi dall'effetto finale, ma molti di più i follower preoccupati dalle conseguenze derivate dall'utilizzo errato dell'applicazione. Una modfica che potrebbe far circolare foto del tutto irreali favorendo anche adescamenti fittizzi, basati sulla presenza di immagini fasulle. L'applicazione in questione si chiama Photolift ed è stata creata dalla società turca Mimoza Bilgi Teknolojileri Limited Sirketi.

This is terrifying my god pic.twitter.com/wocmVAeC6j — sierra (@sssssssssierra) 3 giugno 2019

Dopo aver scattato una foto o un selfie, si può ricorrere all'applicazione che permette di snellire la linea del corpo e dello stesso viso: un'idea diretta ai frequentatori dei social network più famosi e utilizzati. La società è certa del successo, ma gli utenti sono allarmati dai risvolti che potrebbe assumere la disponibilità di questo software. Modificare le immagini con un solo tocco delle dita, assottigliando fianchi e vita e ingrandendo il seno, è il sogno di tutti, senza la fatica di diete e sport.

Ma questo potrebbe favorire la diffusione di immagini del tutto fasulle, veri e propri fake, oltre a perpetrare idee stereotipate sulla bellezza, in una sorta di pressione sociale collettiva. Una corsa al dimagrimento forsennato solo per assecondare la necessità di like e commenti positivi, capace di influenzare pesantemente le aspettative dell'universo maschile su quello femminile. Alcuni, tuttavia, hanno scaricato l'app per giocarci, distorcendo pose e profili ottendo figure buffe e divertenti.