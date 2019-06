Arriva la lingerie a prova di ciclo

La giovane studentessa di design Sian Hickey ha creato una linea di lingerie dedicata al ciclo femminile: non la classica mutanda extralarge, ma una linea sexy e sicuramente utile. L'intimo da lei disegnato contempla pizzo e trasparenze ma assicura la massima vestibilità a prova di macchie, grazie alla presenza di una base assorbente inserita proprio nello slip. Una protezione ulteriore, oltre al consueto assorbente esterno o interno, utile per contenere il flusso mestruale evitando di macchiare gli abiti. Sian, in forze alla Montfort University, ha progettato i prototipi per questa nuova linea, posando accanto alle modelle che hanno indossato il nuovo intimo.

Woman creates sexy 'period proof' underwear that stays leak-free for 18 monthshttps://t.co/NWmaUsNJiX pic.twitter.com/klv1WRSjqL — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) 10 giugno 2019

La lingerie è riutilizzabile e lavabile più volte, fino a diciotto mesi, e la copertura interna allo slip garantisce massima vestibilità e sicurezza, permettendo libertà di movimento. Una valida alternativa alla classica mutandona super comoda ma priva di charme: un supporto stilistico d'impatto in un momento emotivamente altalenante. Un prodotto innovativo che si distacca da quelli presenti in commercio, pensato per garantire un look sexy nonostante la presenza delle mestruazioni.

Il progetto è stato presentato da poco ma è già attiva una raccolta fondi per Freedom4Girls, un'iniziativa collaterale che supporta le donne più indigenti proprio durante il periodo mestruale. Una novità davvero importante e utile per le donne di tutto il mondo, che coniuga l'igiene con la comodità e la sicurezza personale.