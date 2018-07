Bikini upside-down, la moda dell'estate che impazza su Instagram

Ha già conquistato tutto il mondo ed è diventato il trend dell'estate appena iniziata: è il bikini upside-down la novità che vederemo sulle spiagge in ogni Paese d'Europa, negli Stati Uniti, in America Latina e persino in Australia. Si tratta di un costume allacciato al contrario sul seno che elimina i segni dell'abbronzatura e promette un décolleté perfetto.

L'idea

L'idea del bikini upside-down è venuta a Valentina Fradegrada, modella e influencer con oltre 630mila follower. Bergamasca classe 1991, la top model è anche appassionata di yoga e arti marziali oltre che cantante del gruppo Badass B. Le sue foto con il bikini al rovescio hanno fatto il giro del mondo e un brand di costumi made in Australia ha deciso di investire su questo modello creando un nuovo tipo di chiusura sul seno.

La giovane ideatrice ha spiegato che la prima volta che ha messo il costume al contrario è stato per caso. Era in barca con i genitori e non voleva segni dell'abbronzatura. Così, dopo alcune prove, ha creato una tendenza da centinaia di migliaia di fan.