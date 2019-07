Bimba di 2 anni sbranata da coccodrilli

I coccodrilli possono essere molto pericolosi per l'uomo: per questo motivo, non bisogna mai giungere a contatto diretto, ma cercare di ammirarli a distanza di sicurezza. Una necessità ancora più evidente in presenza di bambini, come dimostra quanto accaduto in una fattoria a Siem Reap, in Cambogia, dove una bimba di due anni ha perso la vita. La piccola, di nome Rom Roath Neary, è caduta in una fossa piena di coccodrilli nella fattoria di famiglia e per lei non c'è stato scampo. A quanto sembra, la madre non avrebbe notato la fuga della piccola, poiché intenta a curare l'altro figlio, nato da poco.

La bambina si è allontanata da casa di primo mattino, ha superato una recinzione ed è caduta in una fossa dove si trovavano i coccodrilli. Qualche ora dopo il padre, tornato a casa da una commissione, non trovando la figlia è corso a cercarla. Purtroppo le ricerche hanno portato alla scoperta dell'orrenda vicenda: i genitori hanno potuto solo recuperare il cranio della piccola. Il capo della polizia locale, il capitano Chem Chamnan, ha dichiarato: "Suo padre ha trovato solo il cranio nel recinto di coccodrilli, dove è stata uccisa dagli stessi".

Girl, two, is killed by crocodiles after wandering into their enclosure at her home in Cambodia https://t.co/pPUKa0tlmi — Daily Mail Online (@MailOnline) 1 luglio 2019