Black Friday: compra un Apple Watch, riceve uno sturalavandini

Comprare su Amazon è facile e spesso più conveniente rispetto ai cosiddetti negozi fisici, soprattutto nei giorni appena trascorsi grazie alla settimana del Black Friday, quando molti prodotti, in particolare tecnologici, subiscono forti sconti. Ma le insidie di un acquisto online sono molteplici e spesso sono delle vere e proprie fregature come quella capitata a un giovane londinese di 31 anni che, desideroso di comprare un Apple Watch Serie 4 sul famoso sito di e-commerce e attratto anche dal prezzo scontato, ha deciso di portare a termine l'acquisto.

Come riportato dal sito "Wales Online", John Browne, questo il nome del povero malcapitato, ha aspettato alcune settimane prima di comprare il noto orologio super tecnologico. Poi giorni fa, precisamente il 22 di ottobre, il primo giorno di vendite del Black Friday, si è finalmente deciso invogliato anche dal costo di 299 sterline, poco più di 350 euro. Ha pensato di fare un affare, considerato anche lo sconto di 100 sterline rispetto al costo normale. All'arrivo del tanto atteso pacco, recapitato il 25 ottobre sul luogo di lavoro, c'è stata l'amara scoperta: all'interno non c'era il tanto desiderato Apple Watch ma un semplice sturalavandini in bianco e nero del valore di sole 4,39 sterline, poco più di 5 euro.

Al danno si è aggiunta anche la beffa perché c'è stata una risata generale di tutto il personale dove John lavora, come raccontato da lui stesso: “Ho aspettato specificamente il Black Friday ed è stata una mossa calcolata da parte mia. Mi è stato consegnato a lavoro e sono andato a prenderlo alla reception. L'ho aperto di fronte al personale della reception e hanno iniziato a ululare dalle risate. È stato un caos tale che non ci potevo credere.” Dunque, a John sono state rimborsate solo 289 sterline e il resto di 10 sterline, dopo sua espressa lamentela con il servizio clienti, è stato dato tramite un buono.

A tutto ciò si aggiunge un ulteriore tiro mancino del destino; infatti, poiché l'Apple Watch ora risulta esaurito nel colore e design da lui ordinato - ovvero con cinturino in gomma "grigio siderale" - probabilmente una volta tornato disponibile lo si potrà acquistare solo a prezzo normale. Dal canto suo Amazon, tramite un suo portavoce, ha fatto sapere che sta indagando sulla questione per capire come sia potuto accadere un fatto così increscioso ed estremamente grave. Questa vicenda, purtoppo, dimostra come spesso dietro a un ottimo acquisto si nasconda l'inganno.