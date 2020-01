Blue Monday, sconosciuti regalano soldi ai passanti

Il Blue Monday, il lunedì triste, è la giornata più deprimente dell'anno; quindi, se il 20 gennaio la depressione e l'apatia hanno avuto il sopravvento niente paura: è tutto nella norma. Solitamente fissato per il terzo lunedì del mese di gennaio di ogni anno, questa giornata infausta potrebbe cadere sul secondo o quarto lunedì, o ancora durante l'ultima settimana; il primo fu istituito nel 2005, il giorno 24. Per combattere questo stato interiore esistono molti metodi, ma tra i più singolari vi è sicuramente quello che è successo nel Regno Unito dove, per un'ora soltanto, i passanti più fortunati si son visti regalare soldi per strada; unica discriminante: trovarsi al momento e nel posto giusti.

La stravagante quanto allettante iniziativa realizzata per questo Blue Monday nasce dal sito di cashback Quidco.com che ha pensato di regalare per l'occasione la ragguardevole somma di 10.000 sterline ad alcuni fortunatissimi passanti. Per la precisione, il team del sito internet ha distribuito diverse buste contenenti soldi contanti, rispettivamente in tagli da 5, 10, 20 e 50 sterline in vari centri urbani e nelle stazioni ferroviarie per un totale di 1.000 sterline per ogni città scelta.

Il totale numerico delle buste piene di soldi è stato di 100, e tra queste 25 contenevano dei gratta e vinci della classica Lotteria Nazionale e, quindi, con un importo del tutto casuale determinato solo dalla sorte. Ovviamente, chi grattando avrà vinto un premio, potrà riscuoterlo come da regolamento nazionale, o in un minimarket o tramite Camelot. Per l'occasione ha lasciato una dichiarazione anche Chris Hutchings, CMO di Quidco: "Vogliamo festeggiare i nostri membri - ha detto - in uno dei giorni più temuti dell'anno facendo luce sul Regno Unito facendo ciò che facciamo meglio: regalare denaro!".

Venendo al significato del Blue Monday, bisogna partire dalla sua nascita che risale originariamente a un comunicato stampa del canale televisivo Sky Travel, diffuso nel 2005; all'interno di quest'ultimo veniva affermato che era stato calcolata quella data utilizzando un'equazione. La stessa è stata formulata tenendo conto di vari parametri, tra cui le condizioni meteorologiche, il tempo trascorso dal Natale, il fallimento dei propositi che si erano prefissati con l'inizio dell'anno e altri. In realtà, la suddetta equazione risulta priva di dati verificabili ma, come accade per altre occasioni e date, anche questa si è diffusa a macchia d'olio ed è anche un modo utilizzato da varie compagnie per scopi pubblicitari.