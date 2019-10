Borsa ricolma di sex-toys abbandonata per strada: cittadini impazziti

Nell'inglese Somerset è partita la caccia serrata al distratto possessore di una borsa davvero particolare, finita per strada con tutto il suo colorato contenuto: un'incedibile moltitudine di sex-toys. Non è chiaro come mai la borsa sia finita per terra nel bel mezzo del passaggio principale, rivelando un bottino così curioso, non solo per la tipologia del prodotto ma anche per il quantitativo. I passanti hanno potuto contare un numero spropositato di vibratori ed oggetti per il piacere personale, tanto da finire immortalati e catturare l'attenzione della rete.

Richard Lees per primo ha fotografato l'incredibile collezione, pubblicando lo scatto via Facebook, ma non ha potuto risolvere il mistero risultando come uno dei tanti testimoni del ritrovamento. Non è certo se la borsa sia caduta accidentalmente rivelando l'imbarazzante contenuto, così da spingere il proprietario alla fuga, oppre se sia un gesto goliardico architettato da qualche burlone locale. Ma visto il numero dei sex-toys presenti ed il relativo costo è più probabile che l'oggetto sia il frutto di un'imperdonabile dimenticanza.

Del resto questo non è l'unico caso di smarrimento sexy perché perdere un sex toys pare sia una prassi piuttosto comune, non solo in albergo o all'interno di qualche locale ma anche dentro il vano portaoggetti di un auto. Sempre in Inghilterra un concessionario d'auto ha lanciato un accorato appello all'incauto possessore di un sex-toys dimenticato curiosamente proprio nel vano portaogetti, un articolo che ha sopreso i presenti anche per il notevole formato.