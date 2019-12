Il cane fa il passeggero su motocicletta in corsa

Sembra quasi sorridere, mentre è appollaiato sulla sella della motocicletta, portato a spasso dal suo padrone. E sembra divertirsi come un matto quando, allo scattare del verde, si alza sulle zampe e appoggia quelle anteriori sulle spalle del suo amico, per avere maggiore stabilità. Protagonista un simpatico cane, immortalato in un video che sta spopolando online e sui social network. Nel breve filmato, pubblicato anche da Dagospia, fa capolino "fido" a bordo di una motocicletta, ferma al semaforo di una traffica strada di una città di quella che sembra essere un paese dell'Asia. Di più, al momento, non è dato sapere sulla provenienza del filmato.

Un testimone della scena è stato rapito da quella stramba scena e senza perdere tempo ha prontamente immortalato il cane in versione motociclista, che sembra non aspettare altro che il verde del semaforo per godersi il vento in faccia.

Ecco, ma è possibile trasportare il proprio fidato amico a quattro zampe in moto? La risposta è "sì", ma vi sono delle indicazioni e delle restrizioni da rispettare per non infrangere il codice della strada e soprattutto per non mettere a rischio la propria e altrui sicurezza. E, ça va sans dire, quella del cane.

Infatti, il trasporto di animali – come cani e gatti – è consentito purché siano custoditi in apposita gabbia o nello zaino. E quindi non proprio esattamente come ha fatto questo motociclista che si è portato dietro il cagnolino come fosse una persona, peraltro senza casco!

L’articolo 170 del Codice della Strada italiano prevede infatti la possibilità di trasportare animali "purché custoditi in apposita gabbia o contenitore" che siano saldamente assicurati al veicolo (motociclo o ciclomotore) e che sporgano non oltre i cinquanta centimetri dall’asse del veicolo, in senso laterale o longitudinale.

Nel video in questione (quello ripubblicato da Dago sul proprio profilo social di Instagram), peraltro, numerosissimi i commenti degli utenti che sottolineano la pericolosità della trovata di quel padrone: "Poverino il cane…", "Una brusca frenata e ciao…che imbecille!", "Giusto un po' pericoloso per il cane e i motociclisti dietro…".