"Che numero ci leggi?" L'immagine virale sui social che vi dice se sei miope o astigmatico (o tutte e due)

L'ultimo gioco virale dei social network? Un'immagine a puntini, in bianco e nero, che nasconde al suo interno un numero. Ecco, il succo del discorso sta qui: che numero ci leggete? Non tutti, infatti, leggono le stesse cifre. Il che, peraltro, è spia di un possibile difetto alla vista.

A seconda del numero che ognuno di noi ci legge è possibile infatti "diagnosticare" eventuali problemi di vista.

Per giocare basta guardare la foto e fissarla al suo centro, dove fanno capolino quelle quattro cifre: 1240? 1246? O forse 3240? O 3246? Mistero! Forse anche perché non c'è una soluzione corretta, ma dipende appunto dai propri occhi.

Comunque, se per caso doveste leggere "1240" significa che non avete grandi problemi alla vista, mentre se vedete altro può significare che qualcosina che non va c'è. Per esempio, se per voi la risposta corretta (?) è "1246" può voler dire miopia, mentre "3240" sarebbe sinonimo di astigmatismo, mentre “3246” porta con sé l’accoppiata miopia-astigmatismo.

In ogni caso, una visita oculistica è ovviamente più affidabile di un gioco-test sui social…