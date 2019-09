Compagnia aerea permette di evitare i bambini a bordo

Viaggiare in aereo è solitamente uno degli spostamenti più comodi e veloci; ci si accomoda, si allacciano le cinture e poi, durante la tratta si possono gustare momenti piacevoli e anche di relax. Uno dei pochi inconvenienti che possono accadere è quello di capitare accanto ai bambini piccoli che piangono o urlano; questa questione ora sembra essere stata risolta a monte da una compagnia aerea. La Japan Airlines, infatti, ha introdotto un nuovo sistema di prenotazione online dei posti che permette di sapere sin da subito dove siederanno i bambini con età inferiore ai due anni.

Proprio durante la fase di selezione del posto, l'utente potrà visualizzare sullo schermo tutti i posti; quelli che saranno occupati da un bambino saranno evidenziati tramite un'icona identificatrice. Lo stesso sito Web della compagnia aerea lo chiarisce con la seguente nota: "I passeggeri che viaggiano con bambini di età compresa tra gli 8 giorni e 2 anni che scelgono i loro posti sul sito Web JAL avranno un'icona bambino visualizzata sui loro posti nella schermata di selezione. Questo permette agli altri passeggeri di sapere che un bambino potrebbe essere seduto lì." Questa nuova funzionalità è già attiva e ha raccolto consensi tra i passeggeri che sottolineano nei vari post su Twitter come questa sia stata una buona idea.