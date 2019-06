Datore di lavoro inventa il test del caffè per assumere i dipendenti

Il caffè è una bevanda consumata in tutto il mondo e per molta gente prepararlo e berlo è un vero e proprio rito da svolgere con estrema cura. I suoi usi sono molteplici, ma sino a oggi non era stato ancora utilizzato come metodo per selezionare i dipendenti a un colloquio di lavoro.

Questa idea alquanto bizzarra ma efficace è venuta a Trent Innes, capo della società di software di contabilità Xero Australia. L’uomo ha riferito che fa in modo che ogni candidato riceva un caffè, una bevanda calda in generale o anche un bicchiere d'acqua appena arrivano per il colloquio.

Trent, parlando con Lambros Photios in 'The Venture Podcast', ha riferito: "Ti porterò sempre a fare una passeggiata in una delle nostre cucine e in qualche modo finirai sempre per andartene con un drink. Poi lo riprendiamo, facciamo un colloquio, e una delle cose che cerco sempre alla fine è, la persona che fa il colloquio vuole riportare quella tazza vuota in cucina? Puoi sviluppare abilità, acquisire conoscenza ed esperienza, ma in realtà si riduce all'atteggiamento, e l'atteggiamento di cui parliamo molto è il concetto di 'lavare la tua tazza di caffè' ". Se l'aspirante al posto di lavoro si offre di riportare la tazza di caffè in cucina, il datore di lavoro lo prenderà in considerazione; in caso contrario, è automaticamente escluso.