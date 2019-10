Dimentica in treno violino secolare da 250.000 sterline

Un viaggio in treno è costato molto caro a un musicista: la sera di martedì della scorsa settimana, Stephen Morris ha infatti dimenticato il suo violino sulla tratta ferroviaria che collega Londra a Orpington. Si tratta di un pezzo raro e antico, 310 anni, e di un valore di 250.000 sterline, pari a circa 290.000 euro.

Lo strumento è uno dei pochi realizzati dal maestro artigiano David Tecchler nel 1709. Ora il violinista, che ha acquistato il prezioso violino nel 2003, ha lanciato un disperato appello per cercare di riaverlo. Morris avrebbe dovuto suonare il violino mentre dirigeva la Royal Philarmonic Orchestra in due concerti di Andrea Bocelli nel fine settimana.

Morris è famoso anche per aver suonato alcune colonne sonore, tra cui Il Signore degli Anelli e James Bond, e per aver registrato con David Bowie e Stevie Wonder. Ora, disperato, il musicista ha esortato chiunque avesse trovato il violino, a restituirlo. Intervistato dalla BBC, Morris ha precisato che, valore a parte, lo strumento è il suo sostentamento: "Ero davvero solo il suo custode - ha riferito Morris - una delle tante persone che l'hanno suonato e alla fine avevo sperato di trasmetterlo a un altro violinista."

Per potersi esibire nel fine settimana a Manchester e Leeds Morris ha dovuto prendere in prestito un altro violino da sua moglie Sarah Sexton, musicista professionista. L'uomo ha poi aggiunto: "Secondo i miei colleghi suonare questo violino non ha influito sulla mia esibizione, ma è stato come farmi tagliare il braccio. Il modo in cui il mio strumento risponde è come avere un arto: la mano e il cervello sanno esattamente dove andare quando si suona."

Lo strumento, contrassegnato con il nome di Tecchler, era stato restaurato di recente e quando è stato dimenticato sul treno si trovava all'interno di una custodia bianca. Infine, sempre secondo quanto riferito da Morris, la BTP - British Transport Police - cioè la polizia britannica deputata alla sorveglianza di ferrovie e metropolitane, ha riferito che avrebbero visionato le registrazioni del sistema di telecamere a circuito chiuso (CCTV) per capire se qualcuno si fosse allontanato con il violino.