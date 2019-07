La donna che non ride mai per non farsi venire le rughe

La chiamano “Monna Lisa” ed è la donna che non sorride mai. Si chiama Tess Christian, ha cinquantaquattro anni e da circa quarantacinque non ride, trattenendo la sua muscolatura facciale. Perché? Per non farsi venire le rughe.

È questa l'assurda storia della donna inglese, di Londra, che vuole mantenersi giovane a tutti i costi. E così, da una vita, si è tolta una delle gioie più grandi della vita, quella di ridere, solo per non invecchiare e avere qualche ruga più sul viso…

Una follia, ma non per quell'uomo che l'ha capita, conquista, sposata e ci ha fatto una figlia, senza mai farla ridere: "Non ho rughe perché ho fatto allenamento per controllare i miei muscoli facciali. Tutti mi chiedono se ho fatto un lifting, ma in realtà il mio segreto è un altro. Non sorrido da quando sono adolescente" , il racconto-confessione al Daily Mail di "Monna Lisa".

Ma ne vale veramente la pena?