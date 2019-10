Donna scavalca le recinzioni dello zoo e sfida un leone

Gli zoo sono dei posti in cui si possono ammirare gli animali e ovviamente da parte dei visitatori si richiede una regola di condotta da seguire, per non disturbare o far agitare le specie presenti e per evitare che si possano creare situazioni che possono degenerare e mettere in pericolo l'incolumità delle persone e degli stessi animali. Ciò purtroppo non viene sempre messo in pratica, come avvenuto di recente presso lo zoo del Bronx: la vicenda ha visto come protagonisti una donna e un leone.

Lo scorso fine settimana una donna che si trovava allo zoo ha deciso all'improvviso di scavalcare le recinzioni del recinto dove si trovavano i leoni e, una volta giunta a pochi metri da un leone africano, ha iniziato a ballare e agitare le mani davanti a uno degli esemplari fissandolo negli occhi e provocandolo; a dividerli solo un fossato. La scena è stata ripresa da altri visitatori presenti sul posto e il video è finito su Instagram.

Da quanto si apprende, la donna non è mai stata in effettivo pericolo, anche se ha generato una certa apprensione tra i presenti che hanno assistito alla scena. Tra i commenti degli utenti del web che hanno visto il video, c'è chi spera che la visitatrice sia messa subito in prigione e chi è felice che il leone non sia stato messo in pericolo per colpa dell'ignoranza della donna.