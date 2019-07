Ecco il materasso che rivela l'infedeltà del partner

Traditori di tutto il mondo, fate attenzione. Perché è arrivato sul mercato un materasso iper-ultra smart capace di rivelare l'infedeltà del partner.

Si tratta dell'ingegnosa e fantasiosa invenzione di un'azienda spagnola, che ha ideato e dunque fabbricato il giaciglio anti-tradimento. Come funziona? Presto detto: se il materasso rileva sulla propria superficie un'attività sospetta, provvede automaticamente a inviare un sms allo smarthone dei proprietari, segnalando, per l'appunto, un'attività in corso. Ciò è reso possibile da innovativi sensori che registrano le pressioni subite dal materasso, come racconta Libero.

Quindi, in sostanza, non è un marchingegno capace di evitare le "corna", perché per quello c’è poco e niente da fare e non esiste e mai esisterà la panacea contro l'adulterio, ma è almeno in grado di impedire che la fornicazione avvenga nel talamo coniugale…