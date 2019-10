Equipaggio dell'aereo sviene a causa di un detergente

Un volo tranquillo su una rotta a lunga percorrenza, come può essere quella che collega il Regno Unito agli Stati Uniti, si è trasformato in una brutta esperienza che tutti i presenti non dimenticheranno tanto facilmente. Un aereo dell'American Airlines - un Airbus A330 con 287 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio - partito da Heathrow e diretto a Filadelfia, è stato costretto a cambiare rotta e a dirigersi verso l'aeroporto di Dublino perché l'equipaggio è svenuto e gli stessi passeggeri si sono sentiti male a causa di una fuoriuscita di sostanze chimiche.

Nello specifico, sembra che un detergente simile alla candeggina sia stato versato nei bagni dell'aereo e sul pavimento. L'odore è stato talmente forte da far star male tutti: il capitano ha trasmesso l'emergenza e ha richiesto di essere indirizzato verso un aeroporto più vicino dopo che i passeggeri hanno iniziato ad avvertire bruciore agli occhi e prurito alla pelle. La stessa compagnia aerea ha confermato che due membri dell'equipaggio e un passeggero sono stati portati in ospedale una volta che l'aereo ha atterrato a Dublino.

La testimonianza e il racconto diretto di quanto successo arriva da un passeggero che al MailOnline ha riferito: "Apparentemente un prodotto per la pulizia è fuoriuscito e alcune persone si sono sentite male. Siamo stati informati di questo prima di decollare e quindi si è ritardato di un'ora. L'aereo è decollato e poi un annuncio in seguito ci ha detto, a circa un'ora di volo, che alcuni membri dell'equipaggio si stavano sentendo male insieme ad alcuni passeggeri e che dovevamo effettuare un atterraggio di emergenza a Dublino. I paramedici e i vigili del fuoco sono saliti a bordo, hanno indagato e si sono presi cura dei malati. Ora siamo bloccati a Dublino e American Airlines ci ha sistemati in un hotel vicino fino a nuovo avviso. Non sappiamo ancora se arriveremo negli Stati Uniti stasera."