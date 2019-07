Illusione ottica: vediamo i colori su foto in bianco e nero

Le foto, siano esse in bianco e nero o a colori sono molto affascinanti e permettono di fissare alcuni momenti nella vita di ognuno di noi; quelle in bianco e nero, poi, conservano sempre quel sapore retrò. Ma l'aspetto buffo e per certi versi magico subentra quando le immagini sono associate all'illusione ottica che fa apparire all'occhio umano ciò che in realtà non c'è. Questo è proprio il caso di una foto che ultimamente circola sui social network e divide l'opinione degli utenti.

La fotografia in questione mostra un gruppo di ragazzi con indosso magliette di colore apparentemente diverso mentre posano assieme a una tartaruga. Guardando bene l'immagine, però, si può notare come in realtà sia in bianco e nero, mentre gli studenti siano attraversati da linee di colore rosso, blu, giallo, arancione e verde.

Il meccanismo che scatta nella nostra mente fa in modo che il cervello riempia con i colori gli spazi vuoti e grazie all'illusione ottica l'immagine sembra sia tutta colorata. La foto è stata originariamente scattata da Chuwa Francis e successivamente è stata modificata con un "remix di illusione di colore" di Øyvind Kolås.

L'illusione ottica su Twitter è stata ripresa più di 14.000 volte su Twitter ed è circolata su altri social come Reddit. Molte persone hanno suggerito di strizzare gli occhi per vedere i colori interamente scrivendo: "Strizza gli occhi o incrocia un po' gli occhi e l'intera immagine diventa colorata. È geniale e mi fa venire voglia di ballare su e giù in un angolo piangendo tutto allo stesso tempo."

Altri, invece, hanno asserito di non vedere nessuna illusione ma semplicemente l'immagine in bianco e nero e le linee sovrapposte: "Quello che vedo - scrive un utente - è una fotografia in bianco e nero con linee incrociate colorate sovrapposte. Questa non è affatto un'illusione ottica per me. Niente di speciale qui." Dunque, tutto dipende da ciò che viene percepito dal cervello.